Der Niederländer Max Verstappen hat den Großen Preis von Japan gewonnen und ist zum 2. Mal Formel-1-Welt-Meister. (IMAGO / PanoramiC / IMAGO / ANTONIN VINCENT)

Verstappen hat das Rennen in dem Land Japan gewonnen. Er hat so viele Rennen in der Saison gewonnen, dass er jetzt schon Welt-Meister ist. Es gibt aber noch vier Rennen in dieser Saison. Verstappen war auch im letzten Jahr Formel-1-Weltmeister. Verstappen ist 25 Jahre alt.