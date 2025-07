Carolina Wilga im Kranken-Haus. Das Foto ist von der Polizei in Australien. (Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP)

Die Frau heißt Carolina Wilga. Sie ist 26 Jahre alt. Sie reist seit 2 Jahren durch Australien. Fast 2 Wochen lang hat sie niemand mehr gesehen. Die Polizei hat sie sogar mit Flugzeugen und Hubschraubern gesucht. Im Fernsehen und im Internet wurden Fotos und Videos von ihr gezeigt.

Carolina Wilga war in einem Natur-Gebiet unterwegs. Die Polizei hat ihr verlassenes Auto gefunden. Es hat fest-gesteckt. Am Rand von dem Gebiet hat zufällig eine Auto-Fahrerin Carolina Wilga gefunden. Sie war sehr erschöpft und hatte nicht genug getrunken und gegessen. Deswegen ist sie in ein Kranken-Haus gebracht worden. Inzwischen durfte sie das Kranken-Haus verlassen.

Die junge Frau hat gesagt: Sie hat sich bei einem Unfall mit ihrem Auto schwer den Kopf gestoßen. Danach war sie verwirrt und ohne Orientierung. Darum hat sie ihr Auto verlassen. Und dann hat sie es nicht mehr wieder-gefunden und sich verirrt. Sie hat gesagt: Ich habe gedacht, dass mich niemand mehr finden wird. Denn die Wildnis in Australien ist riesig. Dort leben auch kaum Menschen.