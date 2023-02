Das Bild "Mädchen mit dem Perlenohrring" (AP / Peter Dejong)

Johannes Vermeer hat von 1632 bis 1675 in den Niederlanden gelebt. Ein Bild von Johannes Vermeer ist sehr berühmt. Es heißt "Das Mädchen mit dem Perlen-Ohrring". Das Bild hängt jetzt in dem Museum in der Stadt Amsterdam an der Wand. 27 andere Bilder von dem Maler sind auch in dem Museum. Die Bilder waren vorher in 7 anderen Ländern.

Die Ausstellung dauert bis zum 4. Juni. Sehr viele Menschen wollen die Ausstellung sehen und haben schon Tickets gekauft.