Beamte bei einer Razzia gegen Reichs-Bürger - der Verfassungs-Schutz beobachtet deutlich mehr Extremisten (Archivbild) (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Die meisten von diesen Extremisten sind Rechts-Extremisten. Sie denken, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Deshalb wollen sie Menschen nicht in Deutschland haben, die anders sind als sie selbst. Der Verfassungs-Schutz beobachtet mehr als 50.000 Rechts-Extremisten. Davon sind viele Mitglieder in der Partei AfD. Bei den Rechts-Extremisten ist die Zahl so stark angestiegen wie bei keiner anderen Gruppe.

Eine andere große Gruppe heißt Reichs-Bürger. Sie sagen: Wir erkennen die Bundes-Republik nicht an. Und wir erkennen deshalb auch zum Beispiel die Regierung, die Polizei und Gerichte nicht an. Der Verfassungs-Schutz beobachtet 26.000 Reichs-Bürger. Viele von ihnen sind gleichzeitig Rechts-Extremisten.

Der Verfassungs-Schutz beobachtet auch 38.000 Links-Extremisten. Sie finden: Das System in Deutschland ist ungerecht. Damit alle Menschen die gleichen Chancen haben, muss das System weg. Die Links-Extremisten kämpfen also auch gegen den Staat.

Der Verfassungs-Schutz sagt in seinem Jahres-Bericht für 2024: Es gibt auch wieder mehr Islamisten. Das sind Muslime mit besonders strengen Regeln. Sie wollen, dass alle Menschen nach ihren Regeln leben. Der Verfassungs-Schutz beobachtet 28.000 Islamisten.