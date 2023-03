Weniger Freiwillige in Vereinen

Viele Vereine brauchen Freiwillige, damit sie funktionieren. (Nicole Lienemann)

Die Experten untersuchen regelmäßig, wie viele Menschen in Vereinen aktiv sind. In ihrem neuesten Bericht sagen sie: In jedem vierten Sport-Verein gibt es weniger Menschen als 2016, die ohne Geld mitarbeiten.

Mit dem Geld gibt es insgesamt Probleme. Jede vierte Organisation sagt: Nach der Corona-Krise ist unsere Situation schlecht.

Menschen sind trotzdem weiter in Vereinen, auch wenn es keine Sport-Vereine sind. In Vereinen für Umwelt-Schutz oder Natur-Schutz zum Beispiel sind mehr Menschen als 2016.