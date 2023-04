Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier überreicht Angela Merkel das Groß-Kreuz. Sie war 16 Jahre lang Bundes-Kanzlerin. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das Groß-Kreuz ist eine besondere Form von dem Bundes-Verdienst-Kreuz. Das Bundes-Verdienst-Kreuz bekommen Menschen für besondere Leistungen. Zum Beispiel: in der Politik, in der Wirtschaft oder in der Kultur.

Frank-Walter Steinmeier ist Bundes-Präsident von Deutschland. Er hat Angela Merkel das Groß-Kreuz überreicht. Steinmeier hat bei der Verleihung gesagt: Merkel war eine sehr gute Politikerin. Sie hat in schwierigen Zeiten Deutschland und Europa zusammengehalten.

Merkel war 16 Jahre Bundes-Kanzlerin. Das war in den Jahren 2005 bis 2021. Steinmeier war einen Teil von der Zeit auch Mitglied in der Regierung. Er war von 2005 bis 2009 Außen-Minister.