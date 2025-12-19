Die EU will Verbrenner-Motoren doch nicht verbieten

Autos mit Verbrenner-Motor sind schlecht für das Klima. (IMAGO / Joko )

Deutschland und andere Länder fanden nämlich: Das Verbot von Autos mit Verbrenner-Motoren schadet den Auto-Herstellern. Sie verkaufen dann weniger Autos. Viele Menschen verlieren dann ihren Arbeits-Platz.

Die EU-Kommission hat jetzt einen neuen Vorschlag gemacht. Auch nach dem Jahr 2035 sollen Autos mit Verbrenner-Motor erlaubt sein. Sie müssen durch neue Technik aber klima-freundlicher werden.

Die neuen Regeln sind noch nicht beschlossen. Die Länder von der EU und das EU-Parlament müssen zustimmen.