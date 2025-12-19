Nachrichten in
Die EU will Verbrenner-Motoren doch nicht verbieten

Die EU wollte neue Autos mit Verbrenner-Motoren verbieten. Verbrenner-Motoren brauchen Diesel oder Benzin. Das ist schlecht für das Klima. Die EU hatte eigentlich beschlossen: Ab dem Jahr 2035 sollte es nur noch Elektro-Autos geben. Die fahren mit Strom. Jetzt soll es aber neue Regeln geben.

Abgase kommen aus dem Auspuff eines Autos.
Autos mit Verbrenner-Motor sind schlecht für das Klima. (IMAGO / Joko )
Deutschland und andere Länder fanden nämlich: Das Verbot von Autos mit Verbrenner-Motoren schadet den Auto-Herstellern. Sie verkaufen dann weniger Autos. Viele Menschen verlieren dann ihren Arbeits-Platz.
Die EU-Kommission hat jetzt einen neuen Vorschlag gemacht. Auch nach dem Jahr 2035 sollen Autos mit Verbrenner-Motor erlaubt sein. Sie müssen durch neue Technik aber klima-freundlicher werden.
Die neuen Regeln sind noch nicht beschlossen. Die Länder von der EU und das EU-Parlament müssen zustimmen.
Wörter-Buch

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • EU-Kommission

    Die EU-Kommission ist in der Europäischen Union für Gesetze zuständig. Jedes Land schickt eine Person als Kommissar oder Kommissarin in die EU-Kommission. Jeder Kommissar ist für ein bestimmtes Thema zuständig, zum Beispiel für den Umwelt-Schutz oder die Sicherheit in Europa. Die EU-Kommission ist in Brüssel. Brüssel ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • Europa-Parlament

    Im Europa-Parlament sitzen Politikerinnen und Politiker aus allen Ländern der Europäischen Union. Sie entscheiden mit über die Politik in Europa. Das Europa-Parlament tagt manchmal in der Stadt Brüssel und manchmal in der Stadt Straßburg.

  • Diesel-Motor

    Viele Autos und Last-Wagen haben einen Diesel-Motor. Sie fahren mit Diesel-Kraft-Stoff. Den Motor hat Rudolf Diesel erfunden. Das war im Jahr 1893. Heute gibt es Streit über Diesel-Motoren. Viele Auto-Hersteller haben bei den Abgas-Werten gelogen. Sie haben gesagt: Unsere Diesel sind umwelt-freundlich. Das stimmt aber nicht.

