Besucher in Venedig müssen Geld bezahlen

Ein Haus an einem Kanal in der Stadt Venedig. (imago/imagebroker/Harald Wenzel-Orf)

Venedig sagt: Der Preis gilt an 30 Tagen im Jahr. An diesen Tagen ist es besonders voll in der Stadt. Viele Touristinnen und Touristen kommen zum Beispiel an Ostern und an den Sommer-Wochenenden. Viele Menschen kommen auch im Februar. Dann ist Karneval in Venedig. Jedes Jahr kommen mehr als 5 Millionen Touristinnen und Touristen in die Stadt.

Der Preis gilt nur für Tages-Touristen. Sie übernachten nicht in der Stadt. Übernachtungs-Besucher müssen aber auch Geld bezahlen. Dieses Geld nennt man Kur-Taxe. Die Kur-Taxe gibt es schon länger in Venedig.

Das Geld geht direkt an die Stadt. Mit dem Geld werden zum Beispiel Reparaturen an den Häusern und Kanälen von Venedig gemacht.