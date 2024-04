Besucher in Venedig müssen Geld bezahlen

In der Stadt Venedig müssen Besucher jetzt Eintritt bezahlen. (picture alliance / IPA / Luca Ponti )

Touristinnen und Touristen müssen 5 Euro bezahlen. Das ist erst mal nur ein Test. Bis zum Ende von diesem Jahr will die Stadt entscheiden, ob Besucher auch danach noch Geld zahlen müssen. Bezahlen kann man mit dem Handy. Wenn jemand nicht zahlt und erwischt wird, gibt es eine Strafe: Das sind 300 Euro.

Der Eintritt gilt nur für Tages-Touristen. Sie übernachten nicht in Venedig. Das Geld geht direkt an die Stadt. Mit dem Geld werden zum Beispiel Reparaturen an den Häusern und Kanälen von Venedig gemacht.

In Venedig leben weniger als 50-Tausend Menschen. Im letzten Jahr kamen etwa 15 Millionen Besucher in die Stadt. Es gibt also viel mehr Besucher als Einheimische. Das finden viele Menschen nicht gut.