Das Wasser im Canal Grande hat grün geleuchtet, das war aber nicht gefährlich.

Der Kanal heißt Canal Grande. Das ist italienisch und bedeutet großer Kanal. Der Kanal geht durch die ganze Stadt Venedig und sieht aus der Luft aus wie der Buchstabe S. Die berühmteste Brücke über den Kanal heißt Rialto-Brücke. Ganz nah bei der Brücke hat plötzlich das Wasser grün geleuchtet.

Die Behörden haben Fach-Leute losgeschickt. Sie haben das Wasser untersucht. Sie haben in dem Wasser einen bestimmten Farb-Stoff entdeckt. Der Farb-Stoff wird zum Beispiel für Tests in Abwässer-Kanälen verwendet. Die Fach-Leute sagen: Der Farb-Stoff ist nicht giftig. Wie der Farb-Stoff in den Kanal gekommen ist, haben die Fach-Leute nicht gesagt.