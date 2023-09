Bild von Van Gogh wieder da

Ein Bild von Van Gogh ist wieder da. Diebe hatten das Bild aus einem Museum gestohlen. (picture-alliance / akg-images)

Das Bild heißt "Der Pfarr-Garten von Nuenen". Darauf ist eine Frau in einem großen Garten mit Bäumen und einer Kirche zu sehen. Im Jahr 2020 war das Gemälde gerade in einem Museum in den Niederlanden. Das Museum war wegen Corona geschlossen. Diebe sind nachts in das Museum eingebrochen. Sie haben das Bild gestohlen.

Bei der Suche nach dem Bild haben viele Leute mitgemacht. Die Polizei hat Hilfe von einem Experten bekommen. Er heißt Arthur Brand. Er ist ein Kunst-Detektiv. Das heißt: Er hilft dabei, verschwundene Kunst-Werke wiederzufinden. Das hat bei dem Bild von Van Gogh geklappt. Jemand hat Arthur Brand das Bild in einer blauen Ikea-Tüte übergeben. Die Polizei hat nicht gesagt, wer das war.

Experten haben das Bild untersucht. Sie sagen: Es ist das echte Bild von Van Gogh. Es ist keine Fälschung.