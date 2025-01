Der neue US-Präsident Trump hat gleich am ersten Tag zahlreiche Dekrete unterzeichnet (picture alliance / newscom / Aude Guerrucci)

Der Präsident hat für seine Entscheidungen Dekrete unterschrieben. Ein Dekret ist eine Vorschrift, ungefähr so wie ein Gesetz. Der Präsident kann ein Dekret selbst machen, ohne das Parlament. Trump will mit den Dekreten auch viele Dinge ändern, die der bisherige Präsident Biden von der Demokratischen Partei beschlossen hatte.

Ein Beispiel ist der Austritt aus der Welt-Gesundheits-Organisation. Die Abkürzung dafür ist WHO. Trump findet: Die WHO macht keine gute Arbeit. Die USA zahlen zu viel für die WHO. Darum machen die USA nicht mehr mit. Für die WHO ist der Austritt von den USA schlecht. Sie will nochmal mit Trump reden.

Trump will auch weniger für den Klima-Schutz tun. Er will, dass die USA beim Pariser Abkommen nicht mehr mitmachen. In dem Abkommen steht, dass die Erwärmung von der Erde begrenzt werden soll. Auch für diese Entscheidung von Trump gibt es Kritik. Die Präsidentin von der EU-Kommission heißt Ursula von der Leyen. Sie sagt: Die EU bleibt auf jeden Fall im Pariser Abkommen.

Trump hat noch viele weitere Dekrete unterschrieben. In seinen Entscheidungen geht es um fast alle Bereiche von der Politik in den USA und um die Beziehungen zu anderen Ländern. Trump will zum Beispiel viel strengere Regeln für die Einwanderung. Er will, dass möglichst keine Asyl-Bewerber und Migranten mehr von Mexiko über die Grenze in die USA kommen.

Trump sagt auch: Es soll nur noch 2 Geschlechter geben, nämlich Mann und Frau. Das bedeutet: Trans-sexuelle Menschen haben weniger Rechte. Trump ist auch gegen Projekte für mehr Inklusion von Frauen und Minderheiten.

Außerdem hat Trump viele Straf-Täter begnadigt, die 2021 beim Sturm auf das Parlaments-Gebäude dabei waren. Damals haben Unterstützer von Trump dort randaliert. Viele wurden zu Haft-Strafen verurteilt. Begnadigt heißt: Die Strafen gelten nicht mehr.