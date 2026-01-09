Nachrichten in
Einfacher Sprache


Soldaten aus den USA haben Venezuelas Präsidenten gefangen genommen

Soldaten von dem Land USA sind überraschend in das Land Venezuela gekommen. Dort haben die Soldaten den Präsidenten von Venezuela verhaftet und mitgenommen. US-Präsident Trump hat das so entschieden. Viele andere Länder finden das nicht gut. Sie sagen: Die USA verstoßen gegen wichtige Regeln zwischen den Ländern.

Das Bild zeigt Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau in Begleitung von Polizisten in New York.
Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau sind verhaftet. (picture alliance / abaca / CNP / ABACA)
Der Präsident heißt Nicolas Maduro. Auch die Frau von Maduro wurde verhaftet. Danach wurden Maduro und seine Frau in die USA gebracht. Er musste vor ein Gericht in der Stadt New York. Maduro hat gesagt: Ich bin unschuldig.
Die USA sagen: Maduro hat bei dem Handel mit Drogen geholfen. Sie sagen auch: Maduro hat schlimme Verbrechen geplant. Deswegen haben wir ihn verhaftet.
Viele Länder auf der Welt sind deswegen besorgt. Auch Länder wie Deutschland oder Dänemark sagen: Die USA verstoßen gegen die gemeinsamen Regeln zwischen den Ländern. Sie sagen: Kein Land darf einfach in ein anderes Land gehen und dort Menschen gefangen nehmen. Die Regeln heißen: Völker-Recht.
Es ist unklar, was jetzt mit Venezuela passiert. Zuerst hat Trump gesagt: Die USA übernehmen die Kontrolle in Venezuela, bis es dort eine neue Regierung gibt. Damit ist die Stellvertreterin von dem entführten Präsidenten Maduro aber nicht einverstanden. Sie heißt Delcy Rodríguez. Rodríguez ist jetzt übergangsweise Präsidentin. Sie sagt: Venezuela ist keine Kolonie. Wir lassen uns von keinem anderen Land regieren.
Viele Experten sagen: Den USA geht es nicht um mögliche Verbrechen von Maduro. Sie sagen: Es geht den USA um die Öl-Reserven in Venezuela. In keinem Land auf der Welt gibt es mehr Öl als im Boden von Venezuela. Die Experten vermuten: Dieses Öl wollen die USA haben.
Präsident Trump hat auch selbst gesagt: Amerikanische Öl-Firmen dürfen jetzt wieder in Venezuela arbeiten. Das hatte Maduro jahrelang verhindert.
Viele Venezolaner und Venezolanerinnen freuen sich über die Festnahme von Präsident Maduro. Es sind vor allem Menschen, die aus Venezuela fliehen mussten. Denn Maduro hat autoritär regiert. Das bedeutet: Er und seine Regierung haben Menschen mit anderen Meinungen festnehmen lassen. Seine Politik war sehr schlecht für die Wirtschaft. In Venezuela gab es viele Lebens-Mittel und andere wichtige Dinge nicht.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Venezuela

    Venezuela ist ein Land in Süd-Amerika. In dem Land leben fast 30 Millionen Menschen. Viele von ihnen sind arm. Die meisten Menschen in dem Land sprechen Spanisch. Die Hauptstadt von Venezuela heißt Caracas.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Völker-Recht

    Völker-Recht ist ein Begriff für Regeln, wie Staaten miteinander umgehen. Dafür gibt es Verträge zwischen Ländern und mit internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen. Wichtige Regeln sind: Wir respektieren die Grenzen von den anderen Ländern. Und: Wenn wir Streit haben, regeln wir das mit Gesprächen und nicht mit Krieg.

