Soldaten aus den USA haben Venezuelas Präsidenten gefangen genommen

Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau sind verhaftet. (picture alliance / abaca / CNP / ABACA)

Der Präsident heißt Nicolas Maduro. Auch die Frau von Maduro wurde verhaftet. Danach wurden Maduro und seine Frau in die USA gebracht. Er musste vor ein Gericht in der Stadt New York. Maduro hat gesagt: Ich bin unschuldig.

Die USA sagen: Maduro hat bei dem Handel mit Drogen geholfen. Sie sagen auch: Maduro hat schlimme Verbrechen geplant. Deswegen haben wir ihn verhaftet.

Viele Länder auf der Welt sind deswegen besorgt. Auch Länder wie Deutschland oder Dänemark sagen: Die USA verstoßen gegen die gemeinsamen Regeln zwischen den Ländern. Sie sagen: Kein Land darf einfach in ein anderes Land gehen und dort Menschen gefangen nehmen. Die Regeln heißen: Völker-Recht.

Es ist unklar, was jetzt mit Venezuela passiert. Zuerst hat Trump gesagt: Die USA übernehmen die Kontrolle in Venezuela, bis es dort eine neue Regierung gibt. Damit ist die Stellvertreterin von dem entführten Präsidenten Maduro aber nicht einverstanden. Sie heißt Delcy Rodríguez. Rodríguez ist jetzt übergangsweise Präsidentin. Sie sagt: Venezuela ist keine Kolonie. Wir lassen uns von keinem anderen Land regieren.

Viele Experten sagen: Den USA geht es nicht um mögliche Verbrechen von Maduro. Sie sagen: Es geht den USA um die Öl-Reserven in Venezuela. In keinem Land auf der Welt gibt es mehr Öl als im Boden von Venezuela. Die Experten vermuten: Dieses Öl wollen die USA haben.

Präsident Trump hat auch selbst gesagt: Amerikanische Öl-Firmen dürfen jetzt wieder in Venezuela arbeiten. Das hatte Maduro jahrelang verhindert.

Viele Venezolaner und Venezolanerinnen freuen sich über die Festnahme von Präsident Maduro. Es sind vor allem Menschen, die aus Venezuela fliehen mussten. Denn Maduro hat autoritär regiert. Das bedeutet: Er und seine Regierung haben Menschen mit anderen Meinungen festnehmen lassen. Seine Politik war sehr schlecht für die Wirtschaft. In Venezuela gab es viele Lebens-Mittel und andere wichtige Dinge nicht.