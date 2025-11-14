Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Ärger zwischen dem Land USA und dem Land Venezuela

Das Land USA hat Streit mit dem Land Venezuela. Venezuela liegt in Süd-Amerika. Die USA sagen: Venezuela bringt Drogen in unser Land. Deswegen greifen die USA Boote im Meer vor Venezuela an.

Ein riesiger Flugzeug-Träger fährt durch das Meer. Auf dem Schiff sind mehrere Kampf-Flugzeuge.
Dieser Flugzeug-Träger aus den USA ist im Meer vor Venezuela angekommen. Es ist der größte Flugzeug-Träger der Welt. (Federico Gambarini/dpa)
Die USA haben Kampf-Schiffe und Kampf-Flugzeuge in das Meer vor der Küste von Venezuela geschickt. Die USA sagen: Auf den venezolanischen Booten sind Drogen. Durch die Angriffe sind schon mehr als 70 Menschen getötet worden. Aber es gibt keine Beweise, dass auf den Booten wirklich Drogen sind.
Die Regierung von Venezuela sagt: Den USA geht es gar nicht um den Drogen-Handel. Die USA wollen unser Land bedrohen. Venezuela hat deshalb eine große Militär-Übung gemacht. 200.000 Soldatinnen und Soldaten waren bei der Übung dabei. Damit will Venezuela zeigen: Unser Militär ist auch stark. Wir können uns gegen die USA verteidigen.
Die Nachbar-Länder von Venezuela sind Kolumbien und Brasilien. Die Länder machen sich jetzt Sorgen. Sie haben Angst vor einem Krieg in ihrer Nähe.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Venezuela

    Venezuela ist ein Land in Süd-Amerika. In dem Land leben fast 30 Millionen Menschen. Viele von ihnen sind arm. Die meisten Menschen in dem Land sprechen Spanisch. Die Hauptstadt von Venezuela heißt Caracas.

  • Kolumbien

    Kolumbien ist ein Land in Süd-Amerika. Die Haupt-Stadt von Kolumbien heißt Bogotá. Die meisten Menschen in Kolumbien sprechen Spanisch.

  • Brasilien

    Brasilien ist ein großes Land in Süd-Amerika. Die Hauptstadt von Brasilien heißt Brasília. Eine andere bekannte Groß-Stadt in Brasilien ist Rio de Janeiro. Die meisten Menschen in Brasilien sprechen brasilianisches Portugiesisch. In Brasilien leben fast 3 Mal so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Süd-Amerika

    Süd-Amerika ist ein Erd-Teil. Süd-Amerika liegt südlich von den USA. Süd-Amerika besteht aus vielen Ländern, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Venezuela.

  • Militär

    Das Militär sind die Soldaten von einem Land. Man sagt dazu auch die Armee. Fast jedes Land auf der Welt hat eine Armee. Die Soldaten haben Gewehre und andere Waffen.

