Ärger zwischen dem Land USA und dem Land Venezuela

Dieser Flugzeug-Träger aus den USA ist im Meer vor Venezuela angekommen. Es ist der größte Flugzeug-Träger der Welt. (Federico Gambarini/dpa)

Die USA haben Kampf-Schiffe und Kampf-Flugzeuge in das Meer vor der Küste von Venezuela geschickt. Die USA sagen: Auf den venezolanischen Booten sind Drogen. Durch die Angriffe sind schon mehr als 70 Menschen getötet worden. Aber es gibt keine Beweise, dass auf den Booten wirklich Drogen sind.

Die Regierung von Venezuela sagt: Den USA geht es gar nicht um den Drogen-Handel. Die USA wollen unser Land bedrohen. Venezuela hat deshalb eine große Militär-Übung gemacht. 200.000 Soldatinnen und Soldaten waren bei der Übung dabei. Damit will Venezuela zeigen: Unser Militär ist auch stark. Wir können uns gegen die USA verteidigen.

Die Nachbar-Länder von Venezuela sind Kolumbien und Brasilien. Die Länder machen sich jetzt Sorgen. Sie haben Angst vor einem Krieg in ihrer Nähe.