Trump löst mit Forderungen weltweit Sorgen aus

Donald Trump bei seiner Presse-Konferenz (IMAGO I UPI Photo I IMAGO I ANNABELLE GORDON)

Trump hat auch gesagt: Vielleicht holen wir uns das alles mit Gewalt, wenn es nicht anders geht. In der EU finden das viele Regierungen schlecht. Bundes-Kanzler Scholz hat gesagt: Grenzen darf man nicht mit Gewalt verschieben. Die Regierung in Dänemark hat gesagt: Grönland ist ein Teil von uns. Wir werden die Insel nicht an die USA abgeben. Die Regierung in Kanada hat gesagt: Wir wollen nicht zu den USA gehören. Auch die Regierung von dem Land Panama will den Kanal nicht an die USA abgeben. Viele andere Länder finden die Pläne von Trump auch schlecht.

Trump hat nicht genau erklärt, warum er das alles will. Aber die Gründe könnten sein: Grönland ist die größte Insel auf der Welt. Dort gibt es auch Roh-Stoffe wie zum Beispiel Gold. Der Panama-Kanal ist eine von den wichtigsten Wasser-Straßen auf der Welt. Der Kanal verbindet die Ozeane Pazifik und Atlantik. Und mit Kanada wären die USA ungefähr zweimal so groß.

Trump hat auch gesagt: Ich will, dass die Länder im Verteidigungs-Bündnis NATO viel mehr Geld für ihre Armeen ausgeben. Aber auch das wollen die meisten NATO-Länder nicht. Weil ihnen dann Geld für andere wichtige Dinge fehlen würde.