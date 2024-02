Auf dem Planet Mars war noch nie ein Mensch. (imago / Pond5 Images)

Der Test dauert 1 Jahr. Er ist allerdings nicht auf dem Mars, sondern auf der Erde. Denn auf dem Mars waren noch nie Menschen.

Für den Test hat die NASA ein Gelände in der Stadt Houston gebaut. Dort sieht es ungefähr so aus wie auf dem Mars. Das Gelände ist 160 Quadrat-Meter groß - also ungefähr so groß wie 1 Wohn-Haus. 4 Freiwillige sollen dort 1 Jahr lang wohnen und arbeiten. Die NASA will damit untersuchen: Wie verhalten sich Menschen, wenn sie alleine auf dem Mars sind?

Bis zum 2. April können sich Freiwillige bewerben. Sie müssen aus den USA kommen. Und sie müssen eine Natur-Wissenschaft studiert haben - zum Beispiel Mathe oder Biologie.