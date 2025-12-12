Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Die Regierung in den USA sagt: Es gibt keine Meinungs-Freiheit in Europa

Die Regierung von US-Präsident Trump hat Europa kritisiert. Die Regierung behauptet: In Europa und auch in Deutschland gibt es keine Meinungs-Freiheit mehr. Viele Politiker in Europa sind entsetzt.

Audio herunterladen
US-Präsident Donald Trump zeigt mit dem Finger im Richtung Kamera bei einer Rede.
US-Präsident Donald Trump kritisiert Europa. (Getty Images / Roberto Schmidt)
In dem Papier von der US-Regierung steht auch: Rechte Parteien werden in Europa unterdrückt. Und es gibt viel zu viele Migranten.
Johann Wadephul ist der deutsche Außen-Minister. Wadephul sagt: Die Sätze in dem Papier stimmen nicht. Deutschland hat gute Gesetze. Auch Bundes-Kanzler Friedrich Merz sagt: Wir Europäer kümmern uns selbst um unsere Demokratie.
Merz sagt auch: Deutschland und Europa müssen unabhängiger von den USA werden.
Viele Fach-Leute und Politiker sagen: Präsident Trump mag die EU nicht. Die USA und die EU sind im Moment keine richtigen Verbündeten mehr.

Wörter-Buch

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Süd-Amerika

    Süd-Amerika ist ein Erd-Teil. Süd-Amerika liegt südlich von den USA. Süd-Amerika besteht aus vielen Ländern, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Venezuela.

  • Europa

    Europa ist ein Erd-Teil. Deutschland liegt in Europa. Zu Europa gehören über 40 Länder. Davon gehören 27 zur Europäischen Union.

  • Meinungs-Freiheit

    Meinungs-Freiheit heißt: Jeder Mensch darf frei reden und sich frei äußern. Die Meinungs-Freiheit gehört zu den Grund-Rechten. Sie ist auch ein Menschen-Recht. Man darf seine Meinung in Wort, Bild oder Schrift frei äußern.

  • Presse-Freiheit

    Presse-Freiheit heißt: Journalisten dürfen frei ihre Arbeit tun. Sie dürfen berichten, was in einem Land passiert. In Deutschland steht die Presse-Freiheit im Grund-Gesetz.

zum Wörter-Buch