Die Regierung in den USA sagt: Es gibt keine Meinungs-Freiheit in Europa

In dem Papier von der US-Regierung steht auch: Rechte Parteien werden in Europa unterdrückt. Und es gibt viel zu viele Migranten.

Johann Wadephul ist der deutsche Außen-Minister. Wadephul sagt: Die Sätze in dem Papier stimmen nicht. Deutschland hat gute Gesetze. Auch Bundes-Kanzler Friedrich Merz sagt: Wir Europäer kümmern uns selbst um unsere Demokratie.

Merz sagt auch: Deutschland und Europa müssen unabhängiger von den USA werden.

Viele Fach-Leute und Politiker sagen: Präsident Trump mag die EU nicht. Die USA und die EU sind im Moment keine richtigen Verbündeten mehr.