Museum in Washington schließt wegen "Shutdown"

Eine Haushalts-Sperre heißt auf Englisch "Shutdown". Das bedeutet, dass die Regierung kein Geld mehr ausgeben darf. Sie kann dann zum Beispiel Bundes-Beamte nicht bezahlen.
In der Haupt-Stadt Washington gibt es ein berühmtes Museum für Gemälde: die "National Gallery of Art". Das Museum hat jetzt für Besucher geschlossen. Auch alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Das Museum hofft, dass es am 18. Oktober eine neue Ausstellung eröffnen kann. Es ist aber noch nicht klar, wie lange der "Shutdown" dauert.