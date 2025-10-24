Große Proteste gegen die Regierung in den USA

Die Menschen demonstrieren gegen Präsident Trump (Milo Gladstein/The Wyoming Tribune Eagle/AP/dpa)

Die Proteste waren in allen Bundes-Staaten von den USA. Die Veranstalter sagen: Es waren ungefähr 7 Millionen Menschen dabei.

Das Motto von den Demonstrationen war: "No Kings". Das ist Englisch und bedeutet: Keine Könige. Die Demonstranten wollen damit sagen: Niemand darf regieren wie früher die Könige. Denn die USA sind eine Demokratie. Das bedeutet: Das Volk hat die Macht.

Die Demonstranten finden: Präsident Trump und seine Regierung machen Politik nur für sich selbst. Sie halten sich nicht an die Verfassung und an die Gesetze. Ihnen sind die Menschen egal.

Donald Trump hat sich über die Demonstranten lustig gemacht. Er hat auch gesagt: Die Demonstranten sind alle links-extrem. Das stimmt aber nicht.