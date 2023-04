Geheime Dokumente veröffentlicht

In dem Land USA gibt es einen großen Skandal bei den Geheim-Diensten. Geheim-Dienste arbeiten für die Regierung von einem Land. Die Geheim-Dienste sollen herausfinden, was im Land oder in anderen Ländern passiert. Diese Informationen sind dann oft geheim. Jetzt sind aber Informationen von Geheim-Diensten von den USA im Internet aufgetaucht.

14.04.2023