Sprecher vom US-Repräsentanten-Haus gestürzt

US-Demokraten

Wenn man von den US-Demokraten spricht, meint man die Demokratische Partei in dem Land USA. Die Demokratische Partei ist neben der Republikanischen Partei eine der beiden großen Parteien in den USA. Im Vergleich zu den Republikanern gelten die Demokraten als liberaler und weniger konservativ. Die Demokratische Partei wurde in dem Jahr 1792 gegründet.