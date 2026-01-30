Nachrichten in
Urteil gegen Diskriminierung bei der Wohnungs-Suche

Eine Mietwohnung in Deutschland zu finden, ist oft schwer. Für Menschen ohne deutschen Namen ist es oft noch viel schwerer. Wer bei der Suche nach einer Wohnung benachteiligt wird, kann von einem Wohnungs-Makler Schaden-Ersatz verlangen.

"Zu vermieten" steht auf einer Plane, die an einem Balkon-Geländer einer Neubau-Wohnung angebracht ist.
Ein Makler muss einer Frau mit pakistanischem Namen Schaden-Ersatz zahlen. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)
Das hat der Bundes-Gerichtshof entschieden. Der Bundes-Gerichtshof gehört zu den höchsten Gerichten in Deutschland. Geklagt hat eine Frau. Sie durfte eine Wohnung nicht besichtigen, weil sie einen Namen aus dem Land Pakistan hat. Der Wohnungs-Makler muss der Frau jetzt 3.000 Euro Schaden-Ersatz zahlen.
Die Frau hat für sich und ihre Familie eine Wohnung gesucht. Sie hat sich im Internet für die Wohnung beworben. Der Makler hat ihr abgesagt. Als Grund hat er gesagt: Es gibt keine Termine mehr für eine Besichtigung.
Die Frau hat sich dann mit mehreren deutschen Namen für die Wohnung beworben. Die Angaben zu ihrem Beruf und ihrem Einkommen hat sie nicht verändert. Dann hat sie Termine für eine Besichtigung bekommen.
Diese Art von Benachteiligung nennt man Diskriminierung. Dieses Urteil könnte dazu führen, dass auch in Zukunft Gerichte ähnlich entscheiden wie der Bundes-Gerichtshof.
Wörter-Buch

  • Bundes-Gerichtshof

    Der Bundes-Gerichtshof gehört zu den höchsten Gerichten in Deutschland. Er ist in der Stadt Karlsruhe. Am Bundes-Gerichtshof arbeiten insgesamt 128 Richterinnen und Richter. Am Bundes-Gerichtshof gibt es Straf-Verfahren: Darin geht es um Verbrechen. Und es gibt Zivil-Verfahren: Darin geht es um Streit-Fälle zwischen Bürgern.

  • Pakistan

    Pakistan ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Islamabad. Pakistan ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Die Menschen dort sprechen viele verschiedene Sprachen. Viele sprechen auch Englisch. Pakistan gehörte früher zu Groß-Britannien.

  • Diskriminierung

    Diskriminierung bedeutet: Jemand wird benachteiligt. Und zwar wegen einer bestimmten Eigenschaft. Also zum Beispiel, weil er oder sie eine Behinderung hat oder schwarz ist oder eine Frau ist. In Deutschland gibt es ein Gesetz gegen Diskriminierung: das Anti-Diskriminierungs-Gesetz.

