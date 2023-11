Urs Fischer ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. (Tom Weller / dpa / Tom Weller)



Union Berlin war unzufrieden mit Urs Fischer. Die Mannschaft hat 14 Spiele nacheinander verloren. Union Berlin steht auf dem letzten Platz in der Tabelle von der Bundes-Liga.



Urs Fischer hat 2019 mit Union Berlin den Aufstieg von der 2. in die 1. Bundes-Liga geschafft. Letzte Saison wurde die Mannschaft 4. in der Bundes-Liga und spielt daher in dieser Saison in der Champions League.



Union Berlin sucht jetzt einen neuen Trainer. Solange trainiert Marco Grote die Mannschaft. Co-Trainerin wird Marie-Louise Eta. Sie ist die erste weibliche Co-Trainerin in der Geschichte von der Fußball-Bundes-Liga der Männer.