Sonder-Vermögen ist das Unwort des Jahres 2025. (picture alliance / Caro Kadatz / Caro Kadatz)

Die Jury sagt: Das Wort "Sonder-Vermögen" beschönigt die Schulden. So muss man nicht über die Schulden diskutieren. Die Jury findet: In einer Demokratie muss man diskutieren. Denn alle Menschen sollen wissen, was die Regierung entscheidet und können dann mitreden. Nur so funktioniert die Gesellschaft richtig.

Auf dem 2. Platz bei der Wahl kam das Wort "Zustrom-Begrenzungs-Gesetz". Das Gesetz soll dafür sorgen, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen.

Die Jury sagt: Die Geflüchteten werden mit einer Gefahr in Verbindung gebracht. Denn ein Zustrom klingt nach Wasser und einer großen Gefahr. Es klingt nicht nach Menschen. Mit dem Zustrom sind aber geflüchtete Menschen gemeint, die nach Deutschland kommen.