"Remigration" ist ein "Unwort", findet die Jury. (picture alliance / dpa / Nadine Weigel)

Ein "Unwort" ist ein Wort, das nicht schön ist. Ein "Unwort" kann Menschen beleidigen. Es kann ein Wort sein, das Ereignisse falsch darstellt. Ein "Unwort" ist oft unmenschlich.

"Re-Migration" ist aus dem Wort "Migration" und der Vorsilbe "Re" zusammengesetzt. "Migration" bedeutet: Ein Mensch verlässt sein Heimat-Land, um in einem anderen Land zu leben. Der Mensch wird dann Migrant oder Migrantin genannt. Die Vorsilbe "Re" heißt: Etwas wird rück-gängig gemacht. "Re-Migration" bedeutet also: Jemand soll zurück in sein Heimat-Land gebracht werden. Das nennt man eigentlich Abschiebung.

Die Sprach-Experten sagen: "Re-Migration" klingt besser als Abschiebung. Deshalb benutzen Rechts-Extreme das Wort. "Re-Migration" klingt so, als wäre die Abschiebung von allen Migranten in Ordnung. Das ist aber nicht so. Migranten haben nämlich Grund-Rechte. Man kann sie nicht einfach abschieben. Das würde gegen ihre Grund-Rechte verstoßen.