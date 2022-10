In einem Dorf in Nord-Frankreich hat es ein schweres Unwetter gegeben. (Sameer Al-Doumy/AFP/dpa)

Besonders schlimm war das Unwetter in einem Dorf in der Nähe von der Stadt Amiens. Viele Gebäude und Haus-Dächer sind zerstört. 150 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Bürger-Meister hat gesagt: Das Unwetter war zwar nur kurz, aber es war sehr schlimm. Der Bürger-Meister sagte: Das war ein Tornado, also ein Wirbelsturm.

3.000 Wohnungen hatten keinen Strom. Betroffen war die Region von der Stadt Le Havre bis zur französischen Haupt-Stadt Paris.