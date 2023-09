Schwere Regenfälle haben in Griechenland zu Überschwemmungen geführt. (picture alliance / AA / Nikos Christofakis)

In den Ländern hatte es sehr stark geregnet. Besonders schlimm ist es in Griechenland. In der Hafen-Stadt Volos steht das Wasser teilweise Meter hoch. Strom und Wasser gibt es nicht, das Trink-Wasser wird knapp. Die Zufahrts-Straßen sind kaputt oder überflutet. In vielen Dörfern sieht es ähnlich aus. Viele Menschen werden noch vermisst. Die wichtigste Auto-Bahn ist auf einer Länge von 200 Kilometern gesperrt. Es fahren auch keine Züge mehr.

In der Türkei ist die Groß-Stadt Istanbul zum Teil überschwemmt. In Bulgarien ist besonders die Schwarz-Meer-Küste betroffen. Dort gibt es viele Touristen.

Politiker von der Europäischen Union haben Hilfen für die Menschen in den Unwetter-Gebieten gefordert.

Auch in anderen Teilen der Welt gibt es schwere Unwetter. In Brasilien sind mindestens 28 Menschen durch einen Wirbel-Sturm gestorben. In China gibt es auch Tote durch einen Wirbel-Sturm.