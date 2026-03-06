Verbraucherschützer: Probleme auf Online-Plattformen melden zu kompliziert

Experten sagen: Viele Online-Plattformen machen es einem zu schwer, unterlaubte Inhalte zu melden. (Yui Mok/PA Wire/dpa)

Die Experten haben bekannte Online-Shops und Social-Media-Plattformen geprüft. Das haben sie zum Beispiel mit Amazon, Zalando, Facebook, Instagram und TikTok gemacht. Die Experten sagen: Man muss viele Klicks machen und oft Sachen doppelt schreiben. Die Firmen antworten dann sehr spät oder gar nicht.

Die Verbraucher-Schützer sagen: Die Plattformen müssen es einfacher machen, Probleme zu melden. In Europa gelten Regeln. Wenn die Plattformen die Regeln nicht einhalten, können sie Strafen bekommen. Die Verbraucher-Schützer sagen auch: Die Behörden müssen besser kontrollieren, dass die Plattformen die Regeln einhalten.