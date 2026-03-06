Nachrichten in
Einfacher Sprache


Verbraucherschützer: Probleme auf Online-Plattformen melden zu kompliziert

Manche Sachen im Internet sind nicht erlaubt. Es gibt zum Beispiel "falsche" Shops. Das heißt: Dort werden Sachen verkauft, die es gar nicht gibt. Das ist ein Betrug und man kann ihn melden. Verbraucher-Schützer kritisieren: Das ist viel zu kompliziert.

Apps von sozialen Medien auf einem Smartphone.
Experten sagen: Viele Online-Plattformen machen es einem zu schwer, unterlaubte Inhalte zu melden. (Yui Mok/PA Wire/dpa)
Die Experten haben bekannte Online-Shops und Social-Media-Plattformen geprüft. Das haben sie zum Beispiel mit Amazon, Zalando, Facebook, Instagram und TikTok gemacht. Die Experten sagen: Man muss viele Klicks machen und oft Sachen doppelt schreiben. Die Firmen antworten dann sehr spät oder gar nicht.
Die Verbraucher-Schützer sagen: Die Plattformen müssen es einfacher machen, Probleme zu melden. In Europa gelten Regeln. Wenn die Plattformen die Regeln nicht einhalten, können sie Strafen bekommen. Die Verbraucher-Schützer sagen auch: Die Behörden müssen besser kontrollieren, dass die Plattformen die Regeln einhalten.
Wörter-Buch

  • Internet

    Das Internet ist ein welt-weites Netz aus Computern. Computer auf der ganzen Welt sind über viele Kabel miteinander verbunden. Wenn ein Computer an das Internet angeschlossen ist, kann man darauf Informationen aus aller Welt sehen - zum Beispiel diese Nachrichten in einfacher Sprache. Auch Handys und andere Geräte können sich mit dem Internet verbinden.

  • Amazon

    Amazon ist in dem Jahr 1994 gegründet worden. Die Konzernzentrale ist in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Online-Versand-Händler. Über Amazon kann man Bücher, CDs und vieles andere mehr kaufen. Auch Privatpersonen oder andere Unternehmen können über Amazon neue und gebrauchte Produkte anbieten. Amazon bietet aber auch eigene Markenprodukte an. Zum Beispiel das Lesegerät Amazon Kindle, das Tablet Amazon Fire HD oder den digitalen Sprachassistenten Echo. Immer wichtiger wird die Sparte Amazon Web Services (AWS).

  • Facebook

    Facebook ist ein sehr bekanntes Internet-Angebot. Auf Facebook kann jeder seine eigene Internet-Seite anlegen. Und man kann sich die Seiten von seinen Freunden anschauen und sich Nachrichten schicken. Facebook ist ein englisches Wort. Wörtlich übersetzt heißt es "Gesichter-Buch". Facebook gehört zu der Firma Meta aus dem Land USA.

  • Instagram

    Instagram ist ein Internet-Angebot. Auf Instagram kann jeder eine eigene Seite anlegen. Auf die eigene Seite kann man Bilder und kurze Videos stellen. Und man kann sich Bilder und Videos von anderen Menschen anschauen. Zu den Bildern gibt es manchmal auch Texte. Instagram gehört der Firma Meta aus dem Land USA. Viele junge Leute benutzen gerne Instagram.

  • Tiktok

    Tiktok ist ein Video-Portal. Es bietet auch Funktionen eines sozialen Netz-Werks an. Tiktok ist von dem chinesischen Unternehmen ByteDance.

