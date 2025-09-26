Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Wichtigste Politiker aus der ganzen Welt bei UNO-Treffen

Die wichtigsten Politiker und Politikerinnen aus der ganzen Welt sind in die Stadt New York in dem Land USA gekommen. Dort ist ein großes Treffen von den Vereinten Nationen. Die Abkürzung ist UNO. Auf dem Treffen ging es um die Kriege auf der Welt. Es ging aber auch um die Bedeutung von der UNO.

Das Foto zeigt den Saal von der UNO-Voll-Versammlung.
Auf der UNO-Voll-Versammlung sprechen die wichtigsten Politiker von der Welt. (dpa / Kay Nietfeld)
Das Treffen heißt UNO-Voll-Versammlung. Die Präsidentin von der UNO-Voll-Versammlung heißt Annalena Baerbock. Sie war früher die Außen-Ministerin von Deutschland. Sie gesagt: Es gibt viele Kriege auf der Welt. Die UNO-Länder müssen gemeinsam mehr dagegen tun.
Der Chef von der UNO heißt Antonio Guterres. Er hat gesagt: Der Frieden ist noch immer die wichtigste Aufgabe von den Vereinten Nationen.
Auch der Präsident von den USA hat geredet. Er heißt Donald Trump. Er hat die UNO kritisiert. Er sagt: Die UNO hilft nicht genug dabei, dass es Frieden auf der Welt gibt. Es wird zuviel geredet und zu wenig getan.
Auch der Präsident von dem Land Ukraine hat in New York gesprochen. Er heißt Wolodymyr Selenskyj. Er hat gesagt: Heute entscheiden vor allem Waffen, wer überlebt. Internationale Organisationen sind zu schwach, um Kriege zu stoppen. In der Ukraine ist seit fast 4 Jahren Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen.
Zum 1. Mal seit vielen Jahren hat auch der Staats-Chef von dem Land Syrien bei der UNO gesprochen. Er heißt Ahmad al-Scharaa. Er hat gesagt: In Syrien gibt es nach vielen Jahren Diktatur die Chance für Frieden und Sicherheit. Dazu muss man wissen: In Syrien hat bis Dezember 2024 der Diktator Assad geherrscht. Aber dann haben Rebellen Assad vertrieben.
Wörter-Buch

  • UNO

    Die UNO heißt auch "die Vereinten Nationen". Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben gemeinsame Ziele. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln, oder sie kann auch Soldaten in das Land schicken.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Syrien

    Syrien ist ein arabisches Land. Die Hauptstadt heißt Damaskus. In Syrien war lange Bürger-Krieg. Soldaten von Diktator Assad haben gegen bewaffnete Bürger und andere Gruppen gekämpft. Assad ist aber im Dezember 2024 gestürzt worden. Die meisten Menschen in Syrien sprechen Arabisch. Viele Syrer sind Muslime, einige sind Christen.

