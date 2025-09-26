Wichtigste Politiker aus der ganzen Welt bei UNO-Treffen

Auf der UNO-Voll-Versammlung sprechen die wichtigsten Politiker von der Welt. (dpa / Kay Nietfeld)

Das Treffen heißt UNO-Voll-Versammlung. Die Präsidentin von der UNO-Voll-Versammlung heißt Annalena Baerbock. Sie war früher die Außen-Ministerin von Deutschland. Sie gesagt: Es gibt viele Kriege auf der Welt. Die UNO-Länder müssen gemeinsam mehr dagegen tun.

Der Chef von der UNO heißt Antonio Guterres. Er hat gesagt: Der Frieden ist noch immer die wichtigste Aufgabe von den Vereinten Nationen.

Auch der Präsident von den USA hat geredet. Er heißt Donald Trump. Er hat die UNO kritisiert. Er sagt: Die UNO hilft nicht genug dabei, dass es Frieden auf der Welt gibt. Es wird zuviel geredet und zu wenig getan.

Auch der Präsident von dem Land Ukraine hat in New York gesprochen. Er heißt Wolodymyr Selenskyj. Er hat gesagt: Heute entscheiden vor allem Waffen, wer überlebt. Internationale Organisationen sind zu schwach, um Kriege zu stoppen. In der Ukraine ist seit fast 4 Jahren Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen.

Zum 1. Mal seit vielen Jahren hat auch der Staats-Chef von dem Land Syrien bei der UNO gesprochen. Er heißt Ahmad al-Scharaa. Er hat gesagt: In Syrien gibt es nach vielen Jahren Diktatur die Chance für Frieden und Sicherheit. Dazu muss man wissen: In Syrien hat bis Dezember 2024 der Diktator Assad geherrscht. Aber dann haben Rebellen Assad vertrieben.