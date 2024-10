Die UNO-Vollversammlung in New York (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Das Treffen bei der UNO nennt man auch Voll-Versammlung. Das heißt: Es sind viele Leute aus fast 200 Ländern dabei. Es kommen auch viele Präsidenten und Regierungs-Chefs. Für Deutschland haben Bundes-Kanzler Olaf Scholz und Bundes-Außenministerin Annalena Baerbock gesprochen.

Ein wichtiges Thema bei dem Treffen war der Krieg in dem Land Ukraine. Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er hat gesagt: Russland will vielleicht Atom-Kraft-Werke in der Ukraine angreifen. Im Oktober soll es vielleicht in Deutschland eine Friedens-Konferenz für die Ukraine geben.

Ein anderes wichtiges Thema bei der Voll-Versammlung war der Krieg im Nahen Osten. Viele Politiker haben gesagt: Israel und die Terror-Gruppe Hisbollah müssen die Kämpfe stoppen. Es darf keinen Krieg in dem Land Libanon geben.

Joe Biden ist der Präsident von dem Land USA. Im November gibt es Präsidenten-Wahlen in den USA. Biden will nicht noch einmal Präsident werden. Er hat seine Abschieds-Rede in der Voll-Versammlung gehalten. Auch Biden hat einen Friedens-Plan für den Nahen Osten gefordert.