Welt-Sicherheits-Rat beschließt Plan der USA für Gaza

Im Gaza-Streifen wurden fast alle Häuser beschädigt oder zerstört. (picture alliance / Anadolu / Mohammed Eslayeh)

Ein wichtiger Punkt in dem Plan: Verschiedene Länder sollen Soldaten in den Gaza-Streifen schicken. Sie sollen dort für Sicherheit sorgen. Es ist aber noch nicht klar, welche Länder Soldaten schicken. Die Nachbar-Länder Israel und Ägypten sollen die Truppe unterstützen. Später soll es eine neue Polizei im Gaza-Streifen geben. Die Palästinenser sollen diese Polizei selbst aufbauen.

Palästinenser leben im Gaza-Streifen und im West-Jordan-Land. Die Palästinenser-Führung im West-Jordan-Land hat gesagt: Wir finden den Plan gut. In dem Plan steht auch, dass die Palästinenser am Ende einen eigenen Staat bekommen können.

Im Gaza-Streifen ist aber immer noch die Terror-Organisation Hamas an der Macht. Sie ist gegen den Plan. Denn darin steht, dass die Hamas ihre Waffen abgeben muss.