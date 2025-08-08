Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Staaten verhandeln wieder über Plastik-Abkommen

Auf der ganzen Welt gibt es immer mehr Plastik-Müll. Sogar am Süd-Pol, in der Tief-See und im menschlichen Körper gibt es Plastik. Deshalb beraten jetzt fast alle Staaten der Welt: Wie können wir all das Plastik wieder loswerden?

Plastikmüll treibt zwischen bunten Fischen
Viele Staaten wollen mehr gegen Plastik-Müll tun (picture alliance / Design Pics / Dave Fleetham)
Die Verhandlungen sind in der Stadt Genf in dem Land Schweiz.
Viele Länder sagen: Plastik ist ein großes Problem. Sie wollen deshalb eine Regel machen. Die Regel sagt: Auf der Welt darf es jedes Jahr nur noch eine bestimme Menge neues Plastik geben. Auch Deutschland und die EU wollen das.
Einige Länder sind gegen die Regel. Sie sagen: Es reicht, wenn wir den Plastik-Müll besser verwerten. Das sind Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland. Sie verdienen viel Geld, wenn die Welt weiter viel Plastik herstellt. Denn Plastik wird aus Erd-Öl gemacht. Und diese Länder haben viel Erd-Öl.
Wissenschaftler schätzen: Im Jahr 2022 sind 400 Millionen Tonnen Plastik hergestellt worden. Das ist doppelt so viel wie im Jahr 2000. Vieles davon wird nur kurz benutzt und dann weggeworfen.
Es dauert Jahrhunderte, bis Plastik sich vollständig auflöst. Vorher zerfällt es in winzige Teilchen. Wissenschaftler glauben, dass die Teilchen für Menschen und Tiere gefährlich sind.
Wörter-Buch

  • Plastik

    Plastik ist ein Ober-Begriff für verschiedene Materialien. Man sagt auch: Kunst-Stoffe. Viele Gegenstände sind daraus gemacht. Aber auch viele Einweg-Verpackungen sind daraus gemacht. Es dauert Jahrhunderte, bis die Natur Plastik komplett abgebaut hat. Vorher zerfällt es in kleine Teile. Man nennt sie auch Mikro-Plastik. Dieses Mikro-Plastik ist schon an entlegenen Orten der Welt nachgewiesen worden. Auch in menschlichen Organen wurde es gefunden. Plastik wird meistens aus Erdöl hergestellt. Man kann aber auch umweltfreundliche Rohstoffe wie bestimmte Pflanzen oder Algen verwenden. Dazu sagt man Bio-Plastik.

  • Umwelt

    Umwelt bedeutet Natur. Zur Umwelt gehören Wälder und Flüsse, Pflanzen und Tiere. Auch die Luft gehört zur Umwelt. Die Menschen brauchen die Umwelt zum Leben. Umwelt-Schutz bedeutet, die Natur möglichst wenig zu verschmutzen und sie nicht zu zerstören. Viele Dinge verschmutzen die Umwelt, zum Beispiel Autos, Fabriken, Heizungen und Müll.

