Klima-Wandel gefährdet Kraft-Werke

Ein Kohle-Kraft-Werk an einem Fluss. (dpa-Zentralbild)

Die Wetter-Experten sagen: Der Klima-Wandel macht das Wetter immer extremer. Das bedeutet: Es gibt zum Beispiel immer mehr Hitze-Tage oder immer mehr Stark-Regen. Das extreme Wetter ist für die Kraft-Werke auf der ganzen Welt gefährlich. Denn einige Kraft-Werke brauchen zum Beispiel viel Wasser aus großen Flüssen, damit sie nicht zu heiß werden. Bei großer Hitze trocknen aber auch die großen Flüsse aus oder haben zu wenig Wasser. Dann können die Kraft-Werke keinen Strom mehr produzieren.

Ein anderes Beispiel: Durch den Klima-Wandel werden die Meere immer voller und größer. Es gibt einige Atom-Kraft-Werke in der Nähe vom Meer. Wenn das Meer immer näher kommt, wird das gefährlich für die Kraft-Werke. Bei einem Sturm auf dem Meer kann zum Beispiel Wasser bis zu den Kraft-Werken kommen.

Die Experten sagen auch: Wir brauchen jetzt ganz schnell doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien, also aus Wind-Kraft oder aus Solar-Anlagen. Denn die meisten Kraft-Werke laufen noch mit Kohle oder Gas. Und das macht den Klima-Wandel nur noch schlimmer. Die Experten sagen: Vor allem in Afrika gibt es viel Platz für Solar-Anlagen. Dort wurden aber bis jetzt nur sehr wenige Anlagen gebaut. Mehr Solar-Anlagen in Afrika könnten also ein Teil der Lösung sein.