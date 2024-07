Menschen in dem Land Bangladesch suchen Schutz vor Überschwemmungen. Sie stehen nebeneinander vor einem Haus. Ihre Füße sind im Wasser. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Md Rafayat Haque Khan)

Sie haben 75.000 Menschen in 77 Ländern gefragt. Mehr als 80 Prozent von den Befragten haben gesagt: Unsere Regierung soll mehr gegen den Klima-Wandel machen. Und: Die Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt sollen besser zusammen arbeiten. Viele Menschen haben auch gesagt: Der Klima-Wandel macht uns Sorgen.

Die Folgen von dem Klima-Wandel sind zum Beispiel: Es gibt mehr heiße Tage, mehr Dürren und mehr Hoch-Wasser. Deswegen verlieren immer mehr Menschen ihr Zuhause. Oder sie haben nicht mehr genug zu essen und zu trinken.

Die Ergebnisse von der Befragung sind in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. In sehr armen Ländern wollen fast alle Menschen mehr Klima-Schutz. In reichen Ländern sind es nicht ganz so viele. In Deutschland haben 67 Prozent von den Befragten gesagt: Unsere Regierung muss mehr machen gegen den Klima-Wandel.