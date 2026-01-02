Viele Tote an Silvester durch Brand in einer Bar in der Schweiz

An vielen Stellen in Crans-Montana wurden Kerzen und Blumen für die Opfer niedergelegt. (picture alliance / Xinhua News Agency / Lian Yi)

Die Polizei sagt: Es sind ungefähr 40 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Viele von den Toten waren junge Menschen. In der Bar haben wahrscheinlich auch viele Touristen aus dem Ausland Silvester gefeiert. Die Polizei kann noch nicht sagen, wer die Toten sind. Sie weiß auch noch nicht, warum das Feuer ausgebrochen ist.

Der Bundes-Präsident von der Schweiz heißt Guy Parmelin. Er hat gesagt: Das ist eine der schlimmsten Tragödien in der Geschichte von unserem Land. Er hat sich für die Arbeit von den Rettungs-Kräften bedankt. Staats- und Regierungs-Chefs aus der ganzen Welt haben Mitleid gezeigt. Einige Länder haben auch Hilfe angeboten, zum Beispiel die Nachbar-Länder Italien, Frankreich und Deutschland.