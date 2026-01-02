Nachrichten in
Viele Tote an Silvester durch Brand in einer Bar in der Schweiz

In dem Land Schweiz hat es in der Silvester-Nacht ein großes Unglück gegeben. In dem Ski-Ort Crans-Montana ist in einer Bar ein Feuer ausgebrochen. Es gab viele Tote und Schwer-Verletzte.

Kerzen und Blumen stehen vor einem Zaun im Ort Crans-Montana. Zwei Sicherheits-Kräfte stehen hinter einem Absperr-Band.
An vielen Stellen in Crans-Montana wurden Kerzen und Blumen für die Opfer niedergelegt. (picture alliance / Xinhua News Agency / Lian Yi)
Die Polizei sagt: Es sind ungefähr 40 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Viele von den Toten waren junge Menschen. In der Bar haben wahrscheinlich auch viele Touristen aus dem Ausland Silvester gefeiert. Die Polizei kann noch nicht sagen, wer die Toten sind. Sie weiß auch noch nicht, warum das Feuer ausgebrochen ist.
Der Bundes-Präsident von der Schweiz heißt Guy Parmelin. Er hat gesagt: Das ist eine der schlimmsten Tragödien in der Geschichte von unserem Land. Er hat sich für die Arbeit von den Rettungs-Kräften bedankt. Staats- und Regierungs-Chefs aus der ganzen Welt haben Mitleid gezeigt. Einige Länder haben auch Hilfe angeboten, zum Beispiel die Nachbar-Länder Italien, Frankreich und Deutschland.

Wörter-Buch

  • Silvester

    Silvester ist der letzte Tag im Jahr. Es ist immer der 31. Dezember. Am Abend und in der Nacht feiern die Menschen, dass ein neues Jahr beginnt. Viele trinken Sekt und schießen Feuerwerks-Raketen in den Himmel.

  • Schweiz

    Die Schweiz ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Manche Schweizer sprechen Deutsch, manche Französisch und manche Italienisch. Die Schweiz liegt mitten in Europa. Aber sie gehört nicht zur Europäischen Union. Die Hauptstadt von der Schweiz heißt Bern.

