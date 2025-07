Ein Feuerwerkskörper explodiert in zu niedriger Höhe über Zuschauen beim Feuerwerk der Rheinkirmes in Düsseldorf. (picture alliance / dpa / David Young)

Auch 3 Kinder wurden verletzt. Das Feuer-Werk war spät am Abend an dem Fluss Rhein. Auf einer Brücke standen viele Menschen. Plötzlich ist ein Teil von dem Feuer-Werk direkt über den Menschen explodiert.

Inzwischen weiß man: Es gab eine Fehl-Zündung mit einer Kugel-Bombe. Fehl-Zündung heißt: Das Feuer-Werk ist zu früh explodiert. Kugel-Bomben sind besonders große Feuer-Werks-Körper. Sie machen viele Licht-Effekte am Himmel. Die Behörden sagen: Wir haben das ganze Feuer-Werk vorher geprüft. Da war alles in Ordnung.

Die Veranstalter überlegen jetzt, ob sie nächstes Jahr wieder ein Feuer-Werk machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten: In diesem Jahr waren vor dem Feuer-Werk viele Drohnen am Himmel über Düsseldorf. Auch Drohnen können in verschiedenen Farben leuchten und sich zu vielen verschiedenen Figuren anordnen.