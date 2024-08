Deutschland hat 2 neue Welt-Kultur-Erbe

Das Schweriner Schloss (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck)

Herrnhut ist eine kleine Stadt. Dort ist die Zentrale von der Herrnhuter Brüder-Gemeine. Das ist eine evangelische Glaubens-Gemeinschaft. Das Wort "Gemeine" schreibt sich tatsächlich ohne den Buchstaben d. Die Gemeinschaft wurde im Jahr 1722 gegründet. Mittlerweile gibt es sie in 30 Ländern - zum Beispiel in den USA, in Nord-Irland und in Dänemark. Alle Siedlungen der Brüder-Gemeine sind jetzt ein Welt-Kultur-Erbe.

Schwerin ist die Haupt-Stadt von dem Bundes-Land Mecklenburg-Vorpommern. Das Schloss liegt auf einer Insel am Rand von der Stadt. Es ist in den Welt-Kriegen nicht beschädigt worden. Auch andere Gebäude und Gärten sind Teil von dem Welt-Kultur-Erbe.

In Deutschland gibt es damit jetzt 54 Welt-Erbe-Stätten: zum Beispiel den Kölner Dom, die Alt-Stadt von Regensburg oder die Speicher-Stadt in Hamburg.

Welt-Erbe-Stätten sind auch die chinesische Mauer und die Pyramiden in dem Land Ägypten.