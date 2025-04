Politiker beraten über Unterstützung für die Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj berät mit anderen Politikern über ein Ende von dem Krieg gegen sein Land. (Ludovic Marin / POOL AFP / AP / dpa / Ludovic Marin)

Die Ukraine muss sich gegen den Angriffs-Krieg von Russland wehren. Vor mehr als 3 Jahren hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine angefangen. Die Länder haben bei der Konferenz in Paris gesagt: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine muss aufhören. Vorher soll es aber eine Waffen-Ruhe geben.

Frankreich und Groß-Britannien sagen jetzt: Wir schicken Berater in die Ukraine. Die sollen besprechen, wie eine Waffen-Ruhe klappen kann. Und wenn es eine Waffen-Ruhe gibt, dann sollen unsere Soldaten in die Ukraine kommen. Sie sollen an wichtigen Stellen im Land sein. Dort sollen sie kontrollieren, dass der Krieg nicht wieder anfängt.

Der Präsident von Russland heißt Wladimir Putin. Er sagt: Ja, eine Waffenruhe ist möglich. Aber viele Politiker glauben Putin nicht. Bisher verhandeln die USA mit Russland und der Ukraine über eine mögliche Waffen-Ruhe.

Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er sagt: Europa muss bei den Friedens-Verhandlungen dabei sein.