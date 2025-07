Die USA liefern der Ukraine weniger "Patriot"-Raketen. (picture alliance / dpa / Axel Heimken)

Die USA hatten der Ukraine versprochen, dass sie ihr Waffen zur Verteidigung im Krieg gegen Russland geben. Das hat der frühere US-Präsident Joe Biden gesagt. Die neue Regierung von den USA sagt jetzt: Wir haben selbst nicht mehr genug Waffen. Deshalb müssen wir viele behalten.

Dabei geht es vor allem um Raketen. Die Raketen heißen "Patriot". Mit ihnen kann man zum Beispiel andere Raketen abschießen. Die Ukraine hat gesagt: Wir brauchen besonders diese Raketen-Abwehr-Systeme. Sonst wird uns Russland immer weiter angreifen. Und der Krieg wird immer weiter gehen.

Der deutsche Außen-Minister Johann Wadephul ist jetzt in die Ukraine gereist. Er hat gesagt: Deutschland will sehr eng mit der Ukraine zusammen arbeiten. Und er hat gesagt: Die Ukraine braucht viele Waffen für die Verteidigung. Die Regierung in Kiew möchte, dass Deutschland dem Land noch mehr Raketen liefert.