Feuerwehr-Leute in der Ukraine löschen in Feuer in einem Kranken-Haus. Das Kranken-Haus ist von einer russischen Rakete getroffen worden. (Uncredited / Ukrainian Emergency Service via AP/dpa)

Trump sagt: Wir schicken Waffen in die Ukraine. Wir schicken vor allem Waffen, mit denen man Raketen in der Luft zerstören kann. Die Ukraine ist ein Land in Europa. Trump sagt: Deswegen sollen die Länder von der Europäischen Union diese Waffen bezahlen.

Trump sagt auch: Der Krieg muss aufhören. Russland und die Ukraine sollen sich einigen. Dafür hat Trump Russland und der Ukraine 50 Tage Zeit gegeben. Wenn danach immer noch Krieg ist, will Trump Russland mit Zöllen bestrafen. Er will auf Waren aus Russland einen Zoll von 100 Prozent. Dann werden die Waren aus Russland in den USA doppelt so teuer. Trump will das auch mit Waren aus den Ländern China und Indien machen. Diese Länder unterstützen Russland.

Russland greift die Ukraine derzeit noch schlimmer an als vorher. Russland greift mit Drohnen und Raketen an. Diese Waffen zerstören viele Wohn-Häuser und auch Kranken-Häuser. Dabei sterben viele Menschen.

Es ist unsicher, ob Trump auch wirklich macht, was er jetzt sagt. Vor ein paar Wochen hat Trump noch den Präsidenten von der Ukraine beschimpft. Der ukrainische Präsident heißt Wolodymyr Selenskyj. Trump hat damals gesagt: Selenskyj ist undankbar und hat keinen Respekt vor den USA. Trump hat gesagt: Wir helfen der Ukraine nicht mehr. Jetzt hat Trump seine Meinung wieder geändert.