Eine Montage mit Bildern des US-Präsidenten Trump und des russischen Präsidenten Putin. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er hat gesagt: Mit dem Krieg soll jetzt Schluss sein. Trump versteht sich gut mit dem Präsidenten von Russland. Er heißt Wladimir Putin. Nach dem Telefonat hat Trump gesagt: Russland und die Ukraine sollen jetzt verhandeln. Die Verhandlungen sollen zu einem Waffen-Stillstand führen. Trump hat gesagt: Das Gespräch ist gut gelaufen.

Putin hat nach dem Gespräch erklärt: Er kann sich vorstellen, gemeinsam mit der Ukraine Ideen und Vorschläge für Friedens-Gespräche aufzuschreiben. Putin sagt: Dann kann es vielleicht einen Waffen-Stillstand geben.

Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er vertraut Putin nicht. Selenskyj sagt: Putin will Zeit gewinnen. Putin will den Krieg fortsetzen. Der Verteidigungs-Minister von Deutschland heißt Boris Pistorius. Er hat gesagt: Putin will keinen Frieden. Bisher redet Putin nur.

Manche Politiker in Europa haben auch Kritik an Trump. Sie sagen: Trump glaubt Putin, obwohl Putin lügt.