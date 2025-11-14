Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Korruptions-Fall in dem Land Ukraine

In dem Land Ukraine belastet ein Korruptions-Fall die Regierung. Korruption bedeutet: Jemand nimmt Geld von einem anderen an und tut den Geld-Gebern dafür einen Gefallen. Das ist verboten. Eine ukrainische Ministerin und ein Minister sind deshalb jetzt zurückgetreten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht und hebt beide Hände in die Luft. Er steht vor einer ukrainischen Flagge.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Efrem Lukatsky)
Der Fall betrifft das Energie-Ministerium in der Ukraine. Ein Geschäfts-Mann soll dort verbotene Geschäfte gemacht haben. Der Geschäfts-Mann heißt Timur Minditsch. Er ist ein Freund von dem Präsidenten von der Ukraine. Der Präsident heißt Wolodymyr Selenskyj. Selenskyj hat jetzt Strafen gegen Minditsch verhängt.
In dem Land Ukraine ist Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen. Viele sagen: Es ist schlimm, dass die Regierung in Kriegs-Zeiten solche verbotenen Geschäfte macht. Viele Länder unterstützen die Ukraine im Kampf gegen Russland. Sie schicken viel Geld. Auch Deutschland schickt Geld. Bundeskanzler Merz hat gesagt: Die ukrainische Regierung muss den Fall jetzt schnell aufklären. Sie muss mehr gegen Korruption tun.
Wörter-Buch

  • Korruption

    Korruption ist ein anderes Wort für Bestechung. Bestechung bedeutet, dass ein Politiker oder ein Beamter Geld nimmt, das ihm nicht zusteht. Dann macht der Politiker oder die Politikerin Dinge, die der Geld-Geber gut findet. Viele Länder haben Probleme mit Korruption.

  • Ministerin oder Minister

    Minister und Ministerinnen sind die Mitglieder der Regierung. Jeder Minister hat bestimmte Themen, für die er zuständig ist: Zum Beispiel Bildung, Umwelt, Soziales oder Außenpolitik.

  • Ministerium

    Ein Ministerium ist ein Teil von einer Regierung. Der Chef von einem Ministerium ist ein Minister oder eine Ministerin. In dem Ministerium arbeiten aber noch viele andere Mitarbeiter. Die meisten von ihnen sind Beamte. Sie schreiben zum Beispiel neue Gesetze.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

