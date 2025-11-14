Korruptions-Fall in dem Land Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Efrem Lukatsky)

Der Fall betrifft das Energie-Ministerium in der Ukraine. Ein Geschäfts-Mann soll dort verbotene Geschäfte gemacht haben. Der Geschäfts-Mann heißt Timur Minditsch. Er ist ein Freund von dem Präsidenten von der Ukraine. Der Präsident heißt Wolodymyr Selenskyj. Selenskyj hat jetzt Strafen gegen Minditsch verhängt.

In dem Land Ukraine ist Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen. Viele sagen: Es ist schlimm, dass die Regierung in Kriegs-Zeiten solche verbotenen Geschäfte macht. Viele Länder unterstützen die Ukraine im Kampf gegen Russland. Sie schicken viel Geld. Auch Deutschland schickt Geld. Bundeskanzler Merz hat gesagt: Die ukrainische Regierung muss den Fall jetzt schnell aufklären. Sie muss mehr gegen Korruption tun.