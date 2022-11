Ukraine ohne Strom und Wasser

Vor 9 Monaten haben russische Soldaten das Nachbar-Land Ukraine überfallen. Das russische Militär hat bei den Bomben-Angriffen in der Ukraine fast die ganze Versorgung mit Strom und Wasser zerstört. Jetzt ist in der Ukraine der 1. Schnee gefallen. Viele Menschen müssen in kalten Wohnungen und Häusern leben. Sie haben kein sauberes Wasser und wenig zu essen.

25.11.2022