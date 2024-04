Konferenz über Kriegs-Verbrechen in der Ukraine

Russische Soldaten haben in der Ukraine viel zerstört und Menschen ermordet. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Matthew Hatche)

Die Teilnehmer von der Konferenz haben darüber beraten, wie man die Kriegs-Verbrecher finden kann. Die Konferenz war in der Stadt Den Haag. Das ist in den Niederlanden. Vertreter von der Europäischen Union und von der Ukraine haben an der Konferenz teilgenommen.

Wolodymyr Selenskyj ist der Präsident von der Ukraine. Selenskyj hat in einer Video-Botschaft gesagt: Ein Gericht muss die Kriegs-Verbrecher verurteilen. In Den Haag gibt es ein Gericht, das Kriegs-Verbrechen verurteilt. Vielleicht wird es auch ein Extra-Gericht für die Kriegs-Verbrechen in der Ukraine geben. Experten sollen nun in der Ukraine Beweise für Kriegs-Verbrechen sammeln.