Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Russland greift die Ukraine mit vielen Raketen und Drohnen an

Im Februar 2022 hat Russland das Nachbar-Land Ukraine angegriffen. Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er sagt: Letzte Woche waren die Angriffe besonders heftig.

Ein Mann in der Ukraine räumt Kriegs-Trümmer weg
Russland zerstört viele Wohn-Häuser in der Ukraine. (picture alliance / Anadolu | Diego Herrera Carcedo)
Selenskyj sagt: Russland hat mit vielen Drohnen, Bomben und Raketen angegriffen. Dabei sind Wohn-Häuser und Kraft-Werke getroffen worden. Es gab Tote und Verletzte. Viele tausend Menschen hatten keinen Strom. Das russische Militär greift Kraft-Werke an, damit die Menschen Probleme mit Heizung, Wasser und Strom haben.
Die Ukraine wehrt sich gegen Russland mit eigenen Angriffen. Die Ukraine greift zum Beispiel die Öl-Industrie in Russland an. Das ukrainische Militär sagt: Damit wollen wir erreichen, dass Russland weniger Treibstoff für sein Militär und den Krieg hat.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich bei Deutschland, der Europäischen Union und dem Land USA bedankt, weil sie der Ukraine helfen. Diese Hilfe ist sehr wichtig für die Energie-Versorgung. Die Ukraine bereitet sich auf den Winter vor.
Die Bundesregierung hat gesagt: Im nächsten Jahr soll die Ukraine 11,5 Milliarden Euro bekommen. Das sind 3 Milliarden Euro mehr als bisher.
In Deutschland leben ungefähr 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine. Fast die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer sagt, dass sie nicht mehr in ihr Heimat-Land zurückgehen wollen. Mehr als die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland hat hier auch eine Arbeit gefunden.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

zum Wörter-Buch