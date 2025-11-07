Russland greift die Ukraine mit vielen Raketen und Drohnen an

Russland zerstört viele Wohn-Häuser in der Ukraine. (picture alliance / Anadolu | Diego Herrera Carcedo)

Selenskyj sagt: Russland hat mit vielen Drohnen, Bomben und Raketen angegriffen. Dabei sind Wohn-Häuser und Kraft-Werke getroffen worden. Es gab Tote und Verletzte. Viele tausend Menschen hatten keinen Strom. Das russische Militär greift Kraft-Werke an, damit die Menschen Probleme mit Heizung, Wasser und Strom haben.

Die Ukraine wehrt sich gegen Russland mit eigenen Angriffen. Die Ukraine greift zum Beispiel die Öl-Industrie in Russland an. Das ukrainische Militär sagt: Damit wollen wir erreichen, dass Russland weniger Treibstoff für sein Militär und den Krieg hat.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich bei Deutschland, der Europäischen Union und dem Land USA bedankt, weil sie der Ukraine helfen. Diese Hilfe ist sehr wichtig für die Energie-Versorgung. Die Ukraine bereitet sich auf den Winter vor.

Die Bundesregierung hat gesagt: Im nächsten Jahr soll die Ukraine 11,5 Milliarden Euro bekommen. Das sind 3 Milliarden Euro mehr als bisher.

In Deutschland leben ungefähr 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine. Fast die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer sagt, dass sie nicht mehr in ihr Heimat-Land zurückgehen wollen. Mehr als die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland hat hier auch eine Arbeit gefunden.