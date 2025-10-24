Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


EU beschließt neue Strafen gegen Russland

Die Europäische Union hat neue Strafen gegen das Land Russland beschlossen. Russland führt Krieg gegen das Land Ukraine. Die EU-Länder sagen: Ab dem Jahr 2027 kaufen wir deswegen kein flüssiges Erd-Gas mehr von Russland.

Das EU-Logo an einem Gebäude von der Europäischen Union in der Stadt Brüssel
Die EU-Länder haben sich auf neue Strafen gegen Russland geeinigt. (picture alliance / dpa / Alicia Windzio)
Es ist schon das 19. Mal, dass die EU-Länder wegen dem Krieg in der Ukraine Strafen gegen Russland beschließen. Mit dem Kauf-Stopp für russisches Gas will die EU der russischen Wirtschaft noch mehr schaden. Es soll auch noch andere Handels-Verbote geben.
Auch das Land USA hat neue Strafen gegen Russland verhängt. Die US-Regierung sagt: Wir machen keine Geschäfte mehr mit den russischen Öl-Unternehmen Rosneft und Lukoil. Die russische Regierung kritisiert die Strafen.
Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Trump wollte sich mit dem russischen Präsidenten Putin in dem Land Ungarn treffen. Russland hat gesagt: Wir brauchen Zeit, um das Treffen vorzubereiten. Trump hat das Treffen dann abgesagt.
Viele europäische Politiker sind erleichtert, dass es erstmal kein Treffen zwischen Trump und Putin gibt. Sie sagen: Putin hat kein Interesse an einem Frieden in der Ukraine. Er tut nur so. Sie sagen auch: Der Präsident von der Ukraine muss bei einem Treffen dabei sein.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Ungarn

    Ungarn ist ein Land in Ost-Europa. Es gehört wie Deutschland zur Europäischen Union. Die Haupt-Stadt von Ungarn heißt Budapest. Die meisten Menschen in Ungarn sprechen Ungarisch. Der Regierungs-Chef von Ungarn heißt Viktor Orban.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

