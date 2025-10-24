EU beschließt neue Strafen gegen Russland

Die EU-Länder haben sich auf neue Strafen gegen Russland geeinigt. (picture alliance / dpa / Alicia Windzio)

Es ist schon das 19. Mal, dass die EU-Länder wegen dem Krieg in der Ukraine Strafen gegen Russland beschließen. Mit dem Kauf-Stopp für russisches Gas will die EU der russischen Wirtschaft noch mehr schaden. Es soll auch noch andere Handels-Verbote geben.

Auch das Land USA hat neue Strafen gegen Russland verhängt. Die US-Regierung sagt: Wir machen keine Geschäfte mehr mit den russischen Öl-Unternehmen Rosneft und Lukoil. Die russische Regierung kritisiert die Strafen.

Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Trump wollte sich mit dem russischen Präsidenten Putin in dem Land Ungarn treffen. Russland hat gesagt: Wir brauchen Zeit, um das Treffen vorzubereiten. Trump hat das Treffen dann abgesagt.

Viele europäische Politiker sind erleichtert, dass es erstmal kein Treffen zwischen Trump und Putin gibt. Sie sagen: Putin hat kein Interesse an einem Frieden in der Ukraine. Er tut nur so. Sie sagen auch: Der Präsident von der Ukraine muss bei einem Treffen dabei sein.