Die Ukraine zerstört viele Flugzeuge in Russland

Die Ukraine hat viele Flugzeuge in Russland zerstört. (AP / Alexander Zemlianichenko)

Ukrainische Agenten waren in Russland und haben die Drohnen gestartet. Der ukrainische Geheim-Dienst hat die Aktion mehr als 1 Jahr vorbereitet.

Wie viele Flugzeuge von der Armee zerstört sind, ist unklar. Die Ukraine sagt: Mehr als 40 russische Flugzeuge sind zerstört. Die russische Regierung hat bisher keine Zahl genannt. Sie sagt: Wir haben mehrere Verdächtige festgenommen.

Politiker aus Russland und der Ukraine haben neue Gespräche über einen Waffen-Stillstand geführt. Die Gespräche waren in der Stadt Istanbul in dem Land Türkei. Dabei hat Russland neue Bedingungen gestellt. Russland sagt: Große Gebiete in der Ukraine sollen zu Russland gehören. Das lehnt die Ukraine ab.