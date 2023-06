Das russische Militär greift immer wieder die ukrainische Haupt-Stadt Kiew an. (Alex Babenko / AP / dpa / Alex Babenko)

In Russland sind auch Orte in der Nähe von der Grenze zur Ukraine angegriffen worden. In der Region Krasnodar hat eine Öl-Raffinerie gebrannt. Wer die Angriffe gemacht hat, ist unklar. Das russische Militär hat immer wieder die ukrainische Haupt-Stadt Kiew angegriffen. Viele Menschen sind bei den Angriffen schon gestorben.

Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er ist in das Land Moldau gereist. In Moldau haben sich fast 50 Staats- und Regierungs-Chefs aus Europa getroffen. Selenskyj will sich mit vielen Politikern und Politikerinnen treffen. Die Ukraine will in die Europäische Union aufgenommen werden.

Die Ukraine will auch in die NATO aufgenommen werden. Annalena Baerbock ist die Außen-Ministerin von Deutschland. Baerbock ist bei einem Treffen von den NATO-Außenministern dabei. Baerbock sagt: Die Ukraine ist im Krieg mit Russland. Sie sagt auch: Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über eine Mitgliedschaft in der NATO zu entscheiden. Russland ist gegen eine Mitgliedschaft von der Ukraine in der NATO.