Bestechung in der Ukraine

Das ist der Präsident von der Ukraine Wolodymyr Selenskyj. Er verspricht: Die Ukraine wird noch mehr gegen Bestechung tun. (dpa / AP / Natacha Pisarenko)

Das nennt man auch Korruption. Deshalb haben jetzt 9 wichtige Politiker ihren Job verloren. Das Ministerium für Verteidigung soll zum Beispiel Essen für die Soldaten in dem Krieg in der Ukraine gekauft haben. Die Preise waren aber zu hoch. Das Ministerium selbst sagt, das stimmt nicht. Ein anderes Ministerium soll zu teure Geräte gekauft haben, mit denen Strom gemacht werden kann.

Der Präsident von der Ukraine ist Wolodymyr Selenskyj. Er verspricht: Alle Fehler werden bekannt. Er sagt auch: Dass die Politiker jetzt nicht mehr für die Regierung arbeiten dürfen, ist richtig. So wird der Staat stärker. Außerdem rückt die Ukraine so näher an die Europäische Union heran, also an die EU.

Die EU findet: Die Ukraine muss sich noch mehr anstrengen und mehr gegen Bestechung tun. Die EU sagt auch: Wer der Ukraine Geld gibt, muss sicher sein, dass das Geld für sinnvolle Dinge ausgegeben wird. Die EU selbst hat der Ukraine gerade erst 3 Milliarden Euro geliehen.