Gespräche über ein mögliches Ende von dem Krieg in der Ukraine

Bei dem Treffen in Berlin waren Politiker aus Europa, der Ukraine und den USA dabei. (AP / Markus Schreiber)

Die Politiker aus Europa haben gesagt: Wir werden der Ukraine auch nach dem Krieg helfen. Zum Beispiel mit Geld. Wir wollen auch Soldatinnen und Soldaten aus unseren Ländern in die Ukraine schicken. Sie sollen die ukrainische Armee nach dem Krieg unterstützen, damit Russland nicht wieder angreift. Die USA sollen auch mitmachen.

Die Gespräche waren in Berlin. Das ist die Haupt-Stadt von Deutschland. Bei den Gesprächen waren auch Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj dabei. Selenskyj hat danach gesagt: Es ist gut, dass die USA und Europa der Ukraine helfen wollen.

Russland war nicht bei den Gesprächen dabei. Die Verhandlungen mit Russland sind sehr schwierig. Das liegt zum Beispiel daran, dass Russland im Osten von der Ukraine Gebiete erobert hat. Russland sagt: Die Gebiete gehören jetzt uns. Aber die Ukraine sagt: Wir geben die Gebiete nicht auf. Sie gehören zur Ukraine.