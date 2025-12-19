Nachrichten in
Gespräche über ein mögliches Ende von dem Krieg in der Ukraine

Vor 4 Jahren hat Russland das Nachbar-Land Ukraine angegriffen. Jetzt hat es Gespräche gegeben, wie der Krieg beendet werden kann. An den Gesprächen haben Politiker aus Europa, dem Land USA und der Ukraine teilgenommen. Sie haben auch darüber gesprochen, was nach dem Krieg passiert.

Der ukrainische Präsident Selenskyj steht mit mehreren europäischen Politikern in Berlin.
Bei dem Treffen in Berlin waren Politiker aus Europa, der Ukraine und den USA dabei. (AP / Markus Schreiber)
Die Politiker aus Europa haben gesagt: Wir werden der Ukraine auch nach dem Krieg helfen. Zum Beispiel mit Geld. Wir wollen auch Soldatinnen und Soldaten aus unseren Ländern in die Ukraine schicken. Sie sollen die ukrainische Armee nach dem Krieg unterstützen, damit Russland nicht wieder angreift. Die USA sollen auch mitmachen.
Die Gespräche waren in Berlin. Das ist die Haupt-Stadt von Deutschland. Bei den Gesprächen waren auch Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj dabei. Selenskyj hat danach gesagt: Es ist gut, dass die USA und Europa der Ukraine helfen wollen.
Russland war nicht bei den Gesprächen dabei. Die Verhandlungen mit Russland sind sehr schwierig. Das liegt zum Beispiel daran, dass Russland im Osten von der Ukraine Gebiete erobert hat. Russland sagt: Die Gebiete gehören jetzt uns. Aber die Ukraine sagt: Wir geben die Gebiete nicht auf. Sie gehören zur Ukraine.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Ost-Ukraine

    Um den Osten von der Ukraine gibt es seit langem Streit. Das Gebiet liegt an der Grenze zu Russland. Das Land Russland will, dass dieser Teil von der Ukraine offiziell russisch wird. Bereits seit dem Jahr 2014 wird um das Gebiet gekämpft. Im Jahr 2022 hat Russland die gesamte Ukraine angegriffen. Viele Teile von der Ost-Ukraine sind inzwischen von Russland besetzt. Die russische Regierung sagt: Die Gebiete Donezk und Luhansk gehören jetzt zu Russland. Die Regierung von der Ukraine will die Gebiete aber zurückerobern.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Europa

    Europa ist ein Erd-Teil. Deutschland liegt in Europa. Zu Europa gehören über 40 Länder. Davon gehören 27 zur Europäischen Union.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

